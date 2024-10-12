حماس تشيد بإعلان نيكاراغوا قطع علاقاتها مع كيان الاحتلال

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذا الإعلان خطوة شجاعة على طريق عزل هذا الكيان الفاشي وتجريم سلوكه، وفضح انتهاكاته الواسعة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، والتي تتم بغطاء سياسي وعسكري من واشنطن وبعض القوى الغربية.

وثمنت حماس، "وفاء جمهورية نيكاراغوا بالتزاماتها الأخلاقية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؛ داعيةً "دول العالم كافة" إلى، "إعلان موقف واضح من هذه "العربدة الصهيونية تجاه شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة، والعمل لمحاصرة الاحتلال، ومحاسبة قادته مجرمي الحرب، والوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وسعيه لإنهاء الاحتلال وتقرير ومصيره وإقامة دولته المستقلة".

ومساء امس الجمعة أعلنت حكومة نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي، ردا على "الإبادة الجماعية الوحشية التي تواصل حكومتها الفاشية ومجرمة الحرب ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني".

وصرحت الحكومة النيكاراغوائية، في بيان، أن قرار قطع العلاقات جاء بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الصراع "يمتد الآن أيضا ضد لبنان، ويهدد بشكل خطير سوريا واليمن وإيران".

ومرر برلمان نيكاراغوا، أمس الجمعة، قرارًا يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تتزامن مع الذكرى السنوية للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت "روزاريو موريو" مساعدة الرئيس النيكراغوي "دانييل أورتيغا" لوسائل الإعلام الرسمية : لقد طلب الرئيس من وزارة الخارجية المضي قدما في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة.

علما ان هذا القرار رمزي وسياسي في الأساس، والتبادلات بين البلدين تكاد تكون معدومة؛ كما أن الكيان الإسرائيلي ليس له سفير في ماناغوا.

انتهی**2054

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المصدر / المیادین