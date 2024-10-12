قاليباف : إيران مستعدة لايصال مساعدات جوية عاجلة الى منكوبي الحرب في لبنان

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية ادلى بها قاليباف، عقب مباحثاته اليوم السبت في بيروت، مع كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال "نجيب ميقاتي" ورئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري".

وعزى رئيس البرلمان، الحكومة والشعب اللبنانيين باستشهاد السيد حسن نصر الله( رض) وجمع من ابناء هذا الشعب المظلوم، قائلا : انني ابلغت شعب لبنان، في زيارتي الحالية الى بيروت، تحيات شعب وحكومة ايران وخاصة سماحة قائد الثورة الاسلامية.

واضاف : تيقنوا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقف الى جانب شعب وحكومة لبنان، في ظل هذه الظروف العصيبة.

وتابع قاليباف : انني ساغادر من هنا الى جنيف، لحضور اجتماع رؤساء برلمانات العالم (IPU)، حيث سانقل بالتاكيد ظلامة الشعبين اللبناني والفلسطيني، الى جميع رؤساء البرلمانات (المشاركين).

وعودة الى مباحثاته في بيروت، فقد صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي، انه قال خلال اللقاء مع رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبناني نجيب ميقاتي، بان الحكومة والشعب الايرانيين على استعداد لارسال مساعدات عبر ممر جوي وفي نطاق واسع وباشراف الحكومة اللبنانية، الى المنكوبين اثر العدوان الصهيوني من ابناء الشعب اللبناني.

انتنهى