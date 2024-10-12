١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٣٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85625650
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متحدث الخارجية : عراقجي يزور العراق الاحد

١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٣٣ م
رمز الخبر: 85625650
متحدث الخارجية : عراقجي يزور العراق الاحد

طهران / 12 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي هامانة"، ان الوزير "سيد محمد عراقجي" سيغادر البلاد غدا الاحد، متوجها الى العراق؛ لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

واوضح المتحدث باسم الخارجية، ان زيارة عراقجي المقبلة الى بغداد، تأتي في سياق المشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة؛ مبينا ان وزير الخارجية الايراني سيلتقي على امتداد هذه الزيارة نظيره العراقي، وغيره من كبار المسؤولين في هذا البلد، للتباحث بشان العلاقات الثنائية واستعراض اخر التطورات في المنطقة.

في سياق متصل، صرح السفير الايراني لدى العراق "محمد كاظم ال صادق"، ان عراقجي سيتجه الاحد على راس وفد الى بغداد، وان العلاقات الثنائية والاقليمية تشكل محور المشاورات بينه وسائر المسؤولين العراقيين.

متحدث الخارجية : عراقجي يزور العراق الاحد

انتهى ** ح ع

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