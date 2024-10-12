١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85625701
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قاليباف يلتقي جمعا من الناشطين وممثلي الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة في بيروت

١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:١١ م
رمز الخبر: 85625701
قاليباف يلتقي جمعا من الناشطين وممثلي الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة في بيروت

طهران / 12 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف"، اليوم السبت، جمعا من الناشطين وممثلي الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة في بيروت.

وعصر اليوم، اجرى قاليباف مباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان في هذا البلد نبيه بري، كما تفقد مناطق في الضاحية الجنوبية والبسطة (غربي بيروت) التي طالتها الغارات الصهيونية.

وفي ختام هذه الزيارة، غادر رئيس البرلمان الايراني بيروت متجها الى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات العالم (IPU) الذي سينعقد غدا.

ومن اهم الاهداف التي يسعى اليها رئيس مجلس الشورى الاسلامي، عبر زيارته الحالية الى جنيف، تجدر الاشارة الى تبيين وتسليط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني، ودعم فصائل المقاومة، كما سينقل للعالم من خلال مباحثاته وكلماته، ظلامة وصمود الشعبين اللبناني والفلسطيني قبال هذه الجرائم.

انتهى ** ح ع

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