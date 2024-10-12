١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٥٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85625727
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قيادي في حماس : الاحتلال يوسّع المعركة نحو لبنان وهذا دليل على أنه في مأزق

١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٥٦ م
رمز الخبر: 85625727
قيادي في حماس : الاحتلال يوسّع المعركة نحو لبنان وهذا دليل على أنه في مأزق

طهران / 12 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - قال القيادي في حركة حماس "أسامة حمدان"، أن "رجال المقاومة بغزة يحققون القتل في جنود العدو رغم قلة الإمكانيات"؛ مردفا ان "الاحتلال يوسّع المعركة نحو لبنان وهذا دليل على أنه في مأزق".

وأضاف حمدان، في حديث لقناة الأقصى، "قطعنا شوطًا مهمًا في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني تحت سقف المقاومة"، ونوّه إلى أن "إرادة فصائل المقاومة الفلسطينية مستمدة من صمود وإرادة شعبها".

وأكد على، أن "هناك أفكارًا وخططًا واضحة متفق عليها بين الفصائل لتسيير أمور شعبنا الفلسطيني وإنهاء معاناته".

وبيّن حمدان، أن "الاحتلال يوسّع المعركة نحو لبنان وهذا دليل على أنه في مأزق رغم الدمار الكبير في قطاع غزة"؛ مبينا ان "المقاومة في لبنان أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف العدو".

وتابع القيادي في حماس : المقاومة في لبنان قوية وبخير رغم استشهاد أمينها العام القائد (السيد) حسن نصر الله".

ولفت حمدان، بأن "الاحتلال يسعى إلى حرب إقليمية لجلب شراكات جديدة له تنقذ ما تبقى منه"؛ مؤكدا على، أن "محور المقاومة ما زال متماسك ومؤثر ولن تتوقف ضرباته حتى في عمق الكيان".

انتهى ** ح ع 

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المصدر / العهد

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