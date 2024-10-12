حزب الله يدكّ طبريا ويستهدف قاعدة الاتصالات في "‏كرن نفتالي"

في مستجدات عمليات يوم السبت، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:30 صباحاً، مدينة طبريا المحتلة بصلية ‏صاروخية. ‏

وبعد ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 12:20 ظهراً، ‏تجمّعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة" بصلية صاروخية كبيرة. ‏

4 استهدافات لمواقع مختلفة في وقتٍ واحد

وعند الساعة 12:20 ظهراً، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "‏كفريوفال" بصلية صاروخية. ‏

كما استهدف المجاهدون، عند الساعة 12:20 ظهراً، قاعدة الاتصالات في "‏كرن نفتالي" بصلية صاروخية كبيرة. ‏

وفي ثالث عملية، عند الساعة 12:20 أيضاً، استهدفت المقاومة ‏تجمّعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "خربة نفحا" بصلية صاروخية. ‏

ثم استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في الساعة نفسها - 12:20 ظهراً، ‏تجمّعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "كفر جلعادي" بصلية صاروخية. ‏

وعند الساعة 01:00 ظهراً، استهدف حزب الله ‏تجمّعات لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة بقذائف المدفعية. ‏

بعد ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 02:30 ظهراً، تجمّعاً لجنود الاحتلال في "مسكاف عام" بقذائف المدفعية. ‏

وكانت المقاومة قد نفّذت منذ فجر السبت، وحتى الصباح، سلسة عمليات، كان أبرزها استهداف قاعدة "7200" جنوبي مدينة حيفا، ‏مستهدفةً مصنع المواد المتفجّرة فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية، مؤكّدةً أنّها ستبقى ‏جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الأبي والمظلوم. ‏

انتهى ** 2342