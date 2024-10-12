المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم أهدافاً في "إيلات" والجولان السوري المحتل بالمسيّرات

وللمرة الثالثة، السبت، هاجمت المقاومة هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل، عبر الطيران المسيّر أيضاً.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ هاتين العمليتين تأتيان استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً للبنان وفلسطين، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدةً بالاستمرار في "دك معاقل الأعداء".

ونشرت المقاومة مشاهد عن إطلاقها مسيّرات في اتجاه هدف حيوي في الجولان السوري المحتل.

وسبق أن نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق عمليتين ضدّ هدفين حيويين تابعين للاحتلال في الجولان بالمسيّرات، صباح السبت، نصرةً لفلسطين ولبنان.

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