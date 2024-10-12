١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85625823
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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم أهدافاً في "إيلات" والجولان السوري المحتل بالمسيّرات

١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٠٣ ص
رمز الخبر: 85625823
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم أهدافاً في "إيلات" والجولان السوري المحتل بالمسيّرات

طهران / 13 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء السبت، عمليتين ضدّ هدفين تابعين للاحتلال الإسرائيلي في أم الرشراش، "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وللمرة الثالثة، السبت، هاجمت المقاومة هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل، عبر الطيران المسيّر أيضاً.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ هاتين العمليتين تأتيان استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً للبنان وفلسطين، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدةً بالاستمرار في "دك معاقل الأعداء".

ونشرت المقاومة مشاهد عن إطلاقها مسيّرات في اتجاه هدف حيوي في الجولان السوري المحتل.

وسبق أن نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق عمليتين ضدّ هدفين حيويين تابعين للاحتلال في الجولان بالمسيّرات، صباح السبت، نصرةً لفلسطين ولبنان.

انتهى ** 2342

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