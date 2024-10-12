رضائي: جرائم الصهاینة لم تتمكن من سلب حقوق الشعوب في الحرية والعدالة والمناداة بالحق

وقال قائد قوات حرس الثورة الاسلامية الأسبق محسن رضائي في تصريح للموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية "KHAMENEI.IR": ان ما يجري في لبنان يعتبر احدى أكبر الجرائم في تاريخ البشرية بعد جرائم قطاع غزة.

وأضاف: ان أشقى المجرمين في العالم اليوم وبترخيص من قوى كبرى مثل اميركا يرتكبون جرائم كبرى، ولكن هذه الجرائم لم تتمكن اطلاقا من سلب حقوق الشعوب في الحرية والعدالة والمناداة بالحق.

وتابع عضو مجمع تشخیص مصلحة النظام: في لبنان، حزب‌ الله له هيكلية مؤسساتية بالكامل وكما نحن في حرس الثورة الاسلامية قائد يخلف قائد وفي اوقات معينة ياتي افراد ليخلفوا آخرين.

وأوضح رضائي: حزب‌ الله شجرة طیبة وهذه الشجرة لن تموت ولن تضعف بذهاب السید عباس الموسوي او السید حسن نصر الله بل ستكون أكثر ثمارا.

واختتم حديثه قائلا: ان دم اخي الحبيب السید حسن نصر الله سيدب في عروق حزب الله، وسيجعل حزب‌ الله أضعاف ما هو عليه وأشد بأساً في مواصلة جهاده ضد المحتلين .

انتهى ** 2342