مستشار وزير الامن: الجمهورية الإسلامية غيّرت موازين القوى في العالم

وفي حديثه مساء السبت في جمع من علماء ورجال الدين ووطلبة العلوم الدينية والمسؤولين وحشد من أبناء محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، اشار مستشار وزير الامن إلى أهمية دعم الشعببين المظلومين في غزة ولبنان وضرورة نصرة جبهة المقاومة، وقال: إن الاقتدار الدفاعي لإيران الإسلامية وقوتها في المنطقة اليوم غير مقبول بالنسبة للدول الغربية، وخاصة أمريكا والكيان الصهيوني.

وأضاف: العالم الغربي والمستكبرون غاضبون من اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنه رغم إنفاقهم مليارات الدولارات في دول المنطقة بما فيها العراق، إلا أنهم يعلمون أن نبض القوة والنفوذ في المنطقة لا يزال في أيدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع مستشار وزير الامن: بعد عملية طوفان الأقصى الكبرى تضاعفت قوة جبهة المقاومة اللبنانية وحزب الله في المنطقة والآن وصل الوضع إلى حد تواجد جبهات المقاومة من كافة أنحاء المنطقة جعل الأراضي المحتلة غير آمنة للصهاينة.

وقال: بعد الكثير من الدعاية والتقدم البري نحو لبنان، لم يتمكن الكيان الصهيوني من اجتياح هذه المنطقة ولو بعد أسبوع، وفي كل مرة يتحرك فيها يتكبد خسائر فادحة.

وذكر هذا المسؤول في وزارة الامن: في الأسابيع القليلة الماضية، قُتل حوالي 80 جنديا وجُرح المئات من قوات الكيان الصهيوني، ولا يشعر جنود هذا الكيان بالأمان في أي لحظة.

وقال: إن انعدام أمن المنطقة بالنسبة للكيان الصهيوني يعود إلى شجاعة حزب الله وقوته وروحه الاستشهادية. ورغم أن استشهاد السيد حسن نصر الله هو ألم كبير لن يُنسى، إلا أن حركة حزب الله لا تؤمن بشخص واحد، وقد تربى المئات من امثال السيد حسن نصر الله في مدرسة هذا المجاهد الشهيد.

وأكد مستشار وزير الامن: ان حزب الله قوي وزاخر بالدوافع ومليء بالطاقة.

انتهى ** 2342