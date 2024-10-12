١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85625832
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قائد الامن الداخلي: استمرار العنجهية الصهيونية سيواجه بـ"الوعد الصادق 3"

١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٢١ ص
رمز الخبر: 85625832
قائد الامن الداخلي: استمرار العنجهية الصهيونية سيواجه بـ"الوعد الصادق 3"

طهران / 13 تشرين الاول/اكتوبر/انا- أكد القائد العام لقوى الامن الداخلي الايراني العميد أحمد رضا رادان أن اعداءنا جربوا دفاعنا المقدس في 8 سنوات وبالوعد الصادق 1 و 2؛ لذلك، إذا أراد الصهاينة أن يروا "الوعد الصادق 3"، فعليهم مواصلة عنجهيتهم.

وقال العميد رادان، في تصريح للمكتب الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية "KHAMENEI.IR" : بالتأكيد فقدان الشهيد السيد حسن نصر الله صعب ومؤلم جداً على الامة الإسلامية وعلى جبهة المقاومة .

وأضاف: لقد أثبت التاريخ أنه كلما سقطت راية من يد قائد، تناولها قائد آخر بقوة واقتدار الى الأمام .

وقال القائد العام لقوى الامن الداخلي الايراني: إنني على ثقة أن دماء السيد حسن ورفاقه ستكون بالتأكيد مظهراً للنصر الوشيك في الفجر الصادق .

وأوضح العميد رادان أنه من الخطأ تجربة المجرَّب، مضيفا: لقد جرب أعداؤنا دفاعنا المقدس في 8 سنوات (حرب نظام صدام البائد على ايران 1980-1988) وبالوعد الصادق 1 و 2؛ لذلك، إذا أراد الصهاينة أن يروا "الوعد الصادق 3"، فعليهم مواصلة عنجهيتهم.

انتهى ** 2342

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