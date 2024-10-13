١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85625923
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36 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة منذ فجر السبت

١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ ص
رمز الخبر: 85625923
36 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة منذ فجر السبت

طهران/ 13 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-قالت مصادر طبية للجزيرة إن هناك 36 مواطنا فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر أمس السبت، بينما تشهد محاور القتال خصوصا شمال القطاع الذي يشهد حصارا متواصلا لليوم التاسع على التوالي تكثيف فصائل المقاومة لعملياتها واستهدافها لقوات الاحتلال المتوغلة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأضاف المراسل أن القصف تسبب في دمار واسع في ممتلكات المدنيين، بينما نُقل الجرحى وجثث الشهداء إلى مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة.

كما أشار إلى وصول 6 مصابين لمستشفى المعمداني بمدينة غزة، معظمهم من الأطفال إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بشارع المشاهرة في حي التفاح شرقي المدينة.

وكان المراسل قد أفاد -في وقت سابق- باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

انتهی**1426

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