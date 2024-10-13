36 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة منذ فجر السبت

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأضاف المراسل أن القصف تسبب في دمار واسع في ممتلكات المدنيين، بينما نُقل الجرحى وجثث الشهداء إلى مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة.

كما أشار إلى وصول 6 مصابين لمستشفى المعمداني بمدينة غزة، معظمهم من الأطفال إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بشارع المشاهرة في حي التفاح شرقي المدينة.

وكان المراسل قد أفاد -في وقت سابق- باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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