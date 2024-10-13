رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم تدين تهديد الكيان الصهيوني لآية الله السيستاني

وجاء في بيان رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم،ان إهانة وتهديد المرجع الشيعي في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي هو عار وعمل مشين في جبين هؤلاء المجرمين الغاصبين السيئة.

ورأت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم في بيانها، ان تزايد جرائم الكيان الصهيوني الغاصب في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة وخاصة غزة، وكذلك في لبنان وسوريا والعراق واليمن بالاضافة الى اغتيال شخصيات العالم الإسلامي ، ما هو الا دليل يأس وعجز هذا الكيان الهمجي الغاشم قاتل الاطفال.

وفي هذا البيان ادانت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم بشدة وبشكل قاطع هذه الوقاحة والتطاول على المرجعية المقدسة، طالبة من المفكرين الأحرار في العالم، وخاصة الشخصيات العلمية،الدفاع عن وجود المرجعية الدينية الشيعية المقدسة عبر الادانة و الرد بحزم على هذه الإهانات والتهديدات بحق هذه المرجعية المقدسة.

انتهى**ر.م