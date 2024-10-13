١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٥٣ ص
رمز الخبر: 85625983
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم تدين تهديد الكيان الصهيوني لآية الله السيستاني

١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٥٣ ص
رمز الخبر: 85625983
رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم تدين تهديد الكيان الصهيوني لآية الله السيستاني

طهران/13 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- عقب نشر القناة 14 التابعة للكيان الصهيوني صورة للمرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني كأحد أهداف لائحة اغتيالات هذا الكيان، ادانت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم في بيان لها هذه الوقاحة والتطاول على المرجعية المقدسة.

وجاء في بيان رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم،ان إهانة وتهديد المرجع الشيعي في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي هو عار وعمل مشين في جبين هؤلاء المجرمين الغاصبين السيئة.

ورأت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم في بيانها، ان تزايد جرائم الكيان الصهيوني الغاصب في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة وخاصة غزة، وكذلك في لبنان وسوريا والعراق واليمن بالاضافة الى اغتيال شخصيات العالم الإسلامي ، ما هو الا دليل يأس وعجز هذا الكيان الهمجي الغاشم قاتل الاطفال.

وفي هذا البيان ادانت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم بشدة وبشكل قاطع هذه الوقاحة والتطاول على المرجعية المقدسة، طالبة من المفكرين الأحرار في العالم، وخاصة الشخصيات العلمية،الدفاع عن وجود المرجعية الدينية الشيعية المقدسة عبر الادانة و الرد بحزم على هذه الإهانات والتهديدات بحق هذه المرجعية المقدسة.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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