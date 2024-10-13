عراقجي:نؤكد عدم تزويدنا روسيا بالصواريخ الباليستية

وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي اكس، اشار وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي الى انه خلال لقائه جوزيف بوريل وإنريكي مورا في نيويورك قد ذكر ووضح بعض الأمور.

واضاف عراقجي انه بيّن بأن التعاون العسكري الايراني-الروسي ليس بالامر الجديد ويعود الى ما قبل الأزمة الأوكرانية،ومن ناحية اخرى قام بعض الأوروبيين بتزويد الكيان الإسرائيلي بأسلحة متطورة وشاركوا بكل حماسة في العمليات العسكرية ضد إيران.

وتابع وزير الخارجية الايراني بأن النقطة الأخرى هي أن سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة لا تزال قائمة وأن المؤسسات الاقتصادية في أوروبا تتبع بالكامل توجيهات وارشادات وزارة الخزانة الأمريكية.

هذا واكد عراقجي بوضوح ما قاله خلال لقائه جوزيف بوريل وإنريكي مورا في نيويورك بأن ايران لم تزود روسيا بالصواريخ الباليستية، وإذا كانت أوروبا بحاجة الى اختلاق الاعذار لتقصيرها في مواجهة الابتزاز الصهيوني فمن الأفضل لها أن تبحث عن قصة أخرى.

انتهى**ر.م