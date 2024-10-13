المنتخب الوطني الإيراني للسيدات يحرز ذهبية بطولة آسيا للتجديف

وحصدت "زينب نوروزي"، و"كيميا زارعي"، ميداليات ذهبية في التجديف المزدوج خفيف الوزن للسيدات في بطولة آسيا للتجديف.

وانطلقت بطولة آسيا للتجديف في 10 أكتوبر باستضافة مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وشارك المنتخب الوطني الإيراني للتجديف في المسابقات مكونة من 5 رياضيين.

وفي بداية منافسات اليوم تنافست زينب نوروزي وكيميا زارعي في نهائيات التجديف المزدوج للوزن الخفيف للسيدات أمام منتخبات من اليابان وفيتنام وتايلاند وكازاخستان، وحصلتا على الميدالية الذهبية بزمن قدره 7: 26.466 دقيقة.

وبهذه النتيجة، حلت ايران بالمركز الاول، و حصلت تايلاند وفيتنام على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

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