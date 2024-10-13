١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٧ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85626074
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الايراني "هادي جوبان" يحتل مركز الوصافة في بطولة مستر اولمبيا 2024

١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٧ ص
رمز الخبر: 85626074
الايراني "هادي جوبان" يحتل مركز الوصافة في بطولة مستر اولمبيا 2024

طهران/ 13 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- احتل بطل كمال الأجسام الإيراني "هادي جوبان" مركز الوصافة في بطولة مستر اولمبیا 2024 على التوالي،كما فاز لاعب كمال الأجسام النيجيري سامسون داودا بسندو بجائزة 600 ألف دولار لأول مرة.

وقد أقيمت المرحلة النهائية من بطولة مستر أولمبيا 2024 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية وأخيراً تمكن سامسون داودا من الفوز باللقب.

"هادي جوبان" الآسيوي الوحيد الذي تمكن من الفوز بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مستر أولمبيا على التوالي.

يشار الى ان الذئب الايراني فائز بالميدالية الذهبية ببطولة كمال الاجسام في منافسات مستر المبيا 2022 Mr. Olympia في امريكا واحتل المركز الثالث في هذه البطولة لعام 2021 كما انه فاز بالميدالية البرونزية عام 2019 واحتل المركز الرابع في بطولة مستر أولمبيا 2020.

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