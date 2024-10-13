الايراني "هادي جوبان" يحتل مركز الوصافة في بطولة مستر اولمبيا 2024

وقد أقيمت المرحلة النهائية من بطولة مستر أولمبيا 2024 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية وأخيراً تمكن سامسون داودا من الفوز باللقب.

"هادي جوبان" الآسيوي الوحيد الذي تمكن من الفوز بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مستر أولمبيا على التوالي.

يشار الى ان الذئب الايراني فائز بالميدالية الذهبية ببطولة كمال الاجسام في منافسات مستر المبيا 2022 Mr. Olympia في امريكا واحتل المركز الثالث في هذه البطولة لعام 2021 كما انه فاز بالميدالية البرونزية عام 2019 واحتل المركز الرابع في بطولة مستر أولمبيا 2020.

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