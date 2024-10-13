١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85626316
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية؛

إيران عازمة على متابعة حقها في محاكمة منفذي جريمة اغتيال الشهيد سليماني

١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85626316
إيران عازمة على متابعة حقها في محاكمة منفذي جريمة اغتيال الشهيد سليماني

طهران/13 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية " اسماعيل بقائي" بأن ايران عازمة على متابعة حقها في محاكمة منفذي جريمة اغتيال الشهيد سليماني وبالتالي فان الإجراءات القانونية لهذه القضية مستمرة في المحكمة المختصة بطهران.

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" على موقع التواصل الاجتماعي اكس :" إن اغتيال الشهيد اللواء القائد سليماني يعد جريمة كبرى لن يغفرها أو ينساها شعب إيران والمنطقة أبدا".

واضاف بقائي ان هذه الجريمة، التي صنفتها الامم المتحدة بانها عمل تعسفي وغير قانوني، قد القت بالمسؤولية الدولية على عاتق الادارة الامريكية وبالمسؤولية الجنائية الفردية عل عاتق مرتكبيها.

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأن ايران عازمة على متابعة حقها في محاكمة منفذي جريمة اغتيال الشهيد سليماني وبالتالي فان الإجراءات القانونية لهذه القضية مستمرة في المحكمة المختصة بطهران.

كما اشار الى ان اطلاق المرشحين الرئاسيين أو المسؤولين الأميركيين ادعاءات وهمية و زائفة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأغراض سياسية وانتخابية، لن يؤثر على تصميم وارادة إيران على المضي قدما في الإجراءات أمام المحاكم المحلية وإذا لزم الأمر ايضا في المحاكم الدولية.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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