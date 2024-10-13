عراقجي: امريكا تخاطر بجنودها لمساعدة الصهاينة في تشغيل المنظومات الصاروخية

وفي منشور له اليوم الاحد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي اكس، صرح وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" بأنه ليس لدى ايران خطوط حمراء في الدفاع عن شعبها ومصالحها الوطنية.

ومن خلال نشره رسم بياني للزيادة غير المسبوقة في المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان الصهيوني، اوضح عراقجي بأن أمريكا ترسل أسلحة غير مسبوقة الى الكيان الاسرائيلي مضيفا بأنها الآن تخاطر بحياة جنودها عبر إرسالهم لمساعدة الكيان الصهيوني في تشغيل المنظومات الصاروخية الأمريكية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع انه وفي حين ان ايران بذلت جهودا هائلة في الايام الاخيرة لإحتواء حرب شاملة في المنطقة ، الا اننا نقول وبكل وضوح انه ليس لدينا خطوط حمراء في الدفاع عن شعبها ومصالحها الوطنية.

هذا وقد ذكرت القناة 12 العبرية، أن الولايات المتحدة ستنشر أنظمة الدفاع الصاروخي "ثاد" في الكيان الاسرائيلي لاعتراض الصواريخ الباليستية التي تطلقها إيران،واضافت بأن الجنود الأمريكيين سوف يقومون بتشغيل هذه الأنظمة.

انتهى **ر.م