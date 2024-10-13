١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85626476
T T
٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

ردا على أنباء وجود قوات أمريكية لمساعدة الكيان الصهيوني؛

عراقجي: امريكا تخاطر بجنودها لمساعدة الصهاينة في تشغيل المنظومات الصاروخية

١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85626476
عراقجي: امريكا تخاطر بجنودها لمساعدة الصهاينة في تشغيل المنظومات الصاروخية

طهران/13 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-صرح وزير الخارجية الايراني " عباس عراقجي " بأن أمريكا الآن تخاطر بحياة جنودها عبر إرسالهم لمساعدة الكيان الصهيوني في تشغيل المنظومات الصاروخية الأمريكية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي منشور له اليوم الاحد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي اكس، صرح وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" بأنه ليس لدى ايران خطوط حمراء في الدفاع عن شعبها ومصالحها الوطنية.

ومن خلال نشره رسم بياني للزيادة غير المسبوقة في المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان الصهيوني، اوضح عراقجي بأن أمريكا ترسل أسلحة غير مسبوقة الى الكيان الاسرائيلي مضيفا بأنها الآن تخاطر بحياة جنودها عبر إرسالهم لمساعدة الكيان الصهيوني في تشغيل المنظومات الصاروخية الأمريكية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع انه وفي حين ان ايران بذلت جهودا هائلة في الايام الاخيرة لإحتواء حرب شاملة في المنطقة ، الا اننا نقول وبكل وضوح انه ليس لدينا خطوط حمراء في الدفاع عن شعبها ومصالحها الوطنية.

عراقجي: امريكا تخاطر بجنودها لمساعدة الصهاينة في تشغيل المنظومات الصاروخية

هذا وقد ذكرت القناة 12 العبرية،  أن الولايات المتحدة ستنشر أنظمة الدفاع الصاروخي "ثاد" في الكيان الاسرائيلي لاعتراض الصواريخ الباليستية التي تطلقها إيران،واضافت بأن الجنود الأمريكيين سوف يقومون بتشغيل هذه الأنظمة.

انتهى **ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .