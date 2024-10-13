عراقجي يصل الی بغداد

وتأتي زيارة عراقجي الى بغداد في اطار المشاورات الدبلوماسيه بخصوص القضايا الثنائية وكذلك مناقشة التطورات الاقليمية.

وسيلتقي عراقجي خلال هذه الزيارة نظيره العراقي وعدد من كبار المسؤولين في العراق.

وسيتوجه عراقجي بعد بغداد الى العاصمة العمانية مسقط.

وسبق أن ذكرت بعض المصادر الإعلامية الإقليمية أن وزير الخارجية الإيرانية سيزور مصر قريبا.

وبحسب المصادر الإعلامية فإن عراقجي سيلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جهاز المخابرات عباس كامل و نظیره المصري بدر عبد العاطي خلال زیارته إلى القاهرة.

وقبل زیارته إلى العراق،أجرى وزير الخارجية الإيراني خلال زيارة رسمية إلى قطر والمملكة العربية السعودية، محادثات مع مسؤولي هذين البلدين بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.

في هذه الأيام وفي ظل التوترات والحرب المدمرة التي شنها الکیان الصهيوني وارتكابه القتل والإبادة الجماعية بدأ الجهاز الدبلوماسي الإيراني اجراءات دبلوماسية نشطة على الصعيد الاقليمي من أجل وقف التصعيد وإحلال السلام في المنطقة.

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