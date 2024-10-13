وزير الخارجية من بغداد : لا نسعى للحرب والتوتر لكننا مستعدون لجميع السيناريوهات

وافادت ارنا، ان السيد عراقجي، وصل الى بغداد اليوم الاحد، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول اخر التطورات الاقليمية؛ واصفا في تصريحه للصحافيين، مواقف البلدين حول هذه التطورات والوضع في لبنان، انها جيدة.

وفي اشارة الى، "اي اجراء محتمل من جانب الكيان الصهيوني لمزيد من التصعيد الوضع الاقليمي"، اكد بأن ايران لا تريد الحرب والتوتر لكنها مستعدة لكافة السيناريوهات.

واستطرد وزير الخارجية : لكن هدفنا هو التعاون بين دول المنطقة لمنع وقوع أي كارثة فيها.

ووصل عراقجي، إلى العاصمة العراقية اليوم الاحد، وكان في استقباله في مطار بغداد نائب وزير خارجية العراق "محمد الحسيني"، وكذلك سفير الجمهورية الاسلامية لدى العراق "محمد كاظم ال صادق".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد، في اطار المشاورات الدبلوماسيه بخصوص القضايا الثنائية وكذلك مناقشة التطورات الاقليمية.

انتهى ** ح ع