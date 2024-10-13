عراقجي : سنعمل من أجل السلام العادل في غزة ولبنان

وأضاف عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" الیوم الاحد في بغداد : تواجه منطقتنا الآن تحديات خطيرة للغاية وهي في حالة تأهب؛ ولذلك كان من الضروري بالنسبة لنا أن نجري مشاورات وثيقة مع أصدقائنا في المنطقة، وخاصة في العراق.

وتابع وزير الخارجية : المنطقة تعيش في مرحلة نزاعات جذورها تعود إلى العدو الصهيوني والتي قد تتطور إلى حرب شاملة؛ مؤكدا بالقول : اننا نريد ونتطلع الى سلام عادل في غزة ولبنان ويجب انهاء العدوان الصهيوني ووقف إطلاق النار هناك؛ وللأسف المجتمع الدولي لا يهتم بما يكفي لما يجري في غزة ولبنان.

وأضاف عراقجي : نحن نستمر في محاولاتنا لإيصال المساعدات للنازحين سواء في لبنان أو سوريا.

كما عبّر عن تقديره لموقف العراق الرافض لاستخدام أجوائه في أي هجوم ضد إيران؛ مصرحا أن مباحثاته مع المسؤولين العراقيين تناولت قضايا أمنية خطيرة تتعلق بالمنطقة.

العراق يرفض استخدام اراضیه لاستهداف دول الجوار

الى ذلك، أکد وزير الخارجية العراقي ، فؤاد حسين، أن الحكومة العراقية تسعى لإبقاء العراق خارج إطار أي حرب في المنطقة؛ مؤكدا رفضه استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار.

وقال فؤاد حسين خلال مؤتمره الصحفي المشترك، اليوم، مع وزير الخارجية الايراني، أن "الحكومة العراقية حذرت من اتساع رقعة الحرب، ونرفض استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار"، مشيرا الى، أن "وقوع الحرب بالمنطقة يهدد السلم الأهلي الدولي، ونسعى لإبقاء العراق خارج إطار أي حرب في المنطقة".

وأضاف، أن "قرار الحرب والسلم خاضع للدولة العراقية بسلطاتها الثلاث"، متابعا، "اندلاع الحرب قد يؤدي إلى أزمة في الطاقة ويتسبب في تهديد حركة الملاحة"، مبينا أن "التهيئة لاستهداف مواقع معينة في إيران من قبل الكيان الصهيوني أمر خطير".

كما تطرق وزير الخارجية العراقي الى استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وغزة، مؤكدا بان هذا العدوان "يهدد استقرار المنطقة، وندعو جميع الدول المؤثرة والمعنية إلى العمل لوقف الحرب في غزة ولبنان".

انتهى ** 2054/ ح ع**