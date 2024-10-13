١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٠٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85626714
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قالیباف يلتقي رئيسية الاتحاد البرلماني الدولي

١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٠٢ م
رمز الخبر: 85626714
قالیباف يلتقي رئيسية الاتحاد البرلماني الدولي

طهران / 13 تشرین الأول / أکتوبر / ارنا - التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، اليوم الاحد في جنيف، السيدة توليا اكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي IPU.

وافادت ارنا، بان هذا اللقاء جاء على هامش الاجتماع الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي الذي بدا اعماله اليوم الاحد باستضافة  جنيف السويسرية، ويستمر حتى يوم الخميس 17 تشرين الاول / اكتوبر الجاري.

وفي كلمته خلال الاجتماع، سلط قاليباف الضوء على التطورات الاقليمية، وخاصة الوضع في لبنان وفلسطين وجرائم التي يرتبكها الصهاينة بحق شعبيهما، مع تاكيده على دعم فصائل المقاومة في مواجهة هؤلاء الجناة.

وتأسس الاتحاد البرلماني الدولي ( IPU) التابع للأمم المتحدة، عام 1889 وهدفه الرئيسي هو تعزيز السلام والتعاون بين الدول من خلال الحوار بين برلمانات العالم، ويعقد قمتين رئيسيتين كل عام حيث يتبادل الرؤساء والممثلون الآخرون لبرلمانات العالم الآراء ويوافقون على القرارات.

وتسلط الدورة الـ 149 العادية المقامة في جنيف، الضوء على موضوع استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلاما واستدامة.

انتهى ** ح ع

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