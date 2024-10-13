١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٤٨ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85626736
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مطالبة نتانياهو بإبعاد اليونفيل تمثل فصلا جديدا من نهج العدو بعدم الامتثال للشرعية الدولية

١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٤٨ م
رمز الخبر: 85626736
مطالبة نتانياهو بإبعاد اليونفيل تمثل فصلا جديدا من نهج العدو بعدم الامتثال للشرعية الدولية

طهران/13 أیلول/سبتمبر/ارنا- قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان "نجيب ميقاتي" : لم يكتف رئيس وزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتانياهو بالعدوان الذي يشنه على لبنان حاصدا الشهداء والضحايا والدمار الذي لا وصف له، بل يصر على كشف عدوانيته ايضا تجاه قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب؛ مردفا ان "مطالبة نتانياهو بإبعاد اليونفيل تمثل فصلا جديدا من نهج العدو بعدم الامتثال للشرعية الدولية".

ولفت ميقاتي في تصريح له اليوم، الى ان هذا التصريح من جانب نتنياهو يستدعي ان يكون حافزا جديدا لاتخاذ الموقف المناسب، بعدما انقلب الاخير على النداء الفرنسي - الاميركي المدعوم من دول اجنبية وعربية لوقف اطلاق النار.

واضاف، ان "لبنان الذي يدين موقف ناتنياهو والعدوان الاسرائيلي على اليونيفيل، يجدد تمسكه بالشرعية الدولية وبالقرار 1701 وبدور قوات الامم المتحدة في الجنوب وتعاونها الايجابي مع الجيش، ويطالب المجتمع الدولي بموقف حازم يوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والشرعية الدولية ايضا".

انتهی**2054

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المصدر / النشرة

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