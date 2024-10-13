مطالبة نتانياهو بإبعاد اليونفيل تمثل فصلا جديدا من نهج العدو بعدم الامتثال للشرعية الدولية

ولفت ميقاتي في تصريح له اليوم، الى ان هذا التصريح من جانب نتنياهو يستدعي ان يكون حافزا جديدا لاتخاذ الموقف المناسب، بعدما انقلب الاخير على النداء الفرنسي - الاميركي المدعوم من دول اجنبية وعربية لوقف اطلاق النار.

واضاف، ان "لبنان الذي يدين موقف ناتنياهو والعدوان الاسرائيلي على اليونيفيل، يجدد تمسكه بالشرعية الدولية وبالقرار 1701 وبدور قوات الامم المتحدة في الجنوب وتعاونها الايجابي مع الجيش، ويطالب المجتمع الدولي بموقف حازم يوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والشرعية الدولية ايضا".

انتهی**2054

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المصدر / النشرة