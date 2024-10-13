السوداني : العراق يبذل كل ما في وسعه لوقف إطلاق النار بشأن غزة ولبنان

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، فقد استقبل السوداني، اليوم الاحد، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، حيث جرى البحث في مجمل العلاقات بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أن "الأولويات التي تعمل عليها الحكومة الحالية، في ما يتعلق بأوضاع المنطقة، تتمثل في وقف العدوان الصهيوني على غزّة ولبنان، ومنع الكيان الغاصب من توسعة ساحة الصراع، إضافة إلى إسناد كلّ الجهود المبذولة في هذا المسار، وتأمين وصول موادّ الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأهلنا في غزّة، وفي لبنان الشقيق".

وذكر السوداني ان "العراق يبذل كل ما في وسعه لوقف إطلاق النار، بالتعاون مع الشركاء والأصدقاء الدوليين، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية سبق أن حذّرت مراراً من مخططات الكيان نحو توسعة الحرب، وهو ما اتضح جلياً لجميع الأصدقاء وصار هدفاً عدوانياً مكشوفاً أمام المجتمع الدولي".

واكد على أن "جهود العراق الساعية إلى منع انتشار الصراع، تصبّ بالنهاية في صالح الأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة كلها، وحفظ استقرار شعوبها".

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