عراقجي : منع التصعيد في المنطقة يتطلب وقف فوري لجرائم الكيان الصهيوني

وخلال لقائه اليوم الاحد في بغداد رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، اشار عراقجي الى زيارته لبيروت ودمشق وايضا مباحثاته الاخيرة مع كبار مسؤولين لدى دول الجوار؛ مؤكدا على ان المنطقة تمرّ بمرحلة خطيرة وبما يلزم على جميع الدول الاقليمية ان تبذل جهدها لوقف الجرائم والعدوان الصهيوني في غزة ولبنان.

وفي السياق ذاته، نوه وزير الخارجية بالمواقف المسؤولة للجمهورية الاسلامية الايرانية قبال الاستقرار والامن الاقليميين، كما حمّل امريكا وسائر البلدان التي تقدم الاسلحة الفتاكة الى الكيان الصهيوني، المسؤولية قبال الوضع الامني التازم في المنطقة.

انتهى ** ح ع