رئيس الجمهورية العراقي يستقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وافادت المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، انه وجرى، خلال اللقاء بين رشيد وعراقجي، بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران والتطورات التي تشهدها المنطقة.

الى ذلك، اكد الرئيس العراقي على أهمية العلاقات التي تجمع البلدين، مشيراً إلى "أهمية مواصلة العمل على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات استنادا على الروابط التاريخية والاجتماعية والدينية التي تجمع البلدين الجارين، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ويعزز أمن واستقرار المنطقة".

وحول التطورات الأخيرة في المنطقة، لفت رشيد الى "ضرورة العمل الفوري لإنهاء اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان ووقف استهداف المدنيين، والعمل على إنهاء الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع محاولات توسيع الصراع في المنطقة".

وتابع، أن "استمرار الحرب في غزة ولبنان يهدد الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم"؛ مؤكدا ضرورة التهدئة والحرص على حل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، وتجنيب المنطقة خطر التصعيد، مشيرا إلى "إن العراق يرفض أن تكون أراضيه منطلقا للعدوان على دول الجوار، كما يرفض أي انتهاك أو عدوان يستهدف مدنه وقراه".

انتهى ** ح ع