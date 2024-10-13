قاليباف : ايران تدعم أی اتفاق یوافق عليه لبنان بشعبه وحکومته ومقاومته

وقال رئيس البرلمان في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية الذي عقد اليوم الاحد علی هامش الاجتماع الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف : إذا كان أحد يظن بأن شعوب فلسطين والعراق وسوريا ولبنان واليمن سوف تستسلم، فهو مخطئ جداً.

وأضاف : جيل جديد من المقاومين آخذ في الظهور، وأهل المنطقة لن ينتظروا أحداً للدفاع عنهم ضد هؤلاء القتلة المحترفين.

وحذر رئيس قاليباف، بأن "منطقتنا على وشك الانفجار، ولا يمكن توقع سقوط آلاف الأطنان من القنابل والذخيرة على الأبرياء وسيبقى كل شيء هادئاً؛ لقد عرّضت إسرائيل الاستقرار الجيو- سياسي والتوازن الاستراتيجي في المنطقة للخطر الشديد وتجاوزت حدودها".

وتابع : نحن نسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ونعتقد أن الأميركيين وبعض الدول الغربية يستطيعون إجبار الکیان الصهیوني علی وقف إطلاق النار إذا أرادوا ذلك.

وذکر رئيس مجلس الشورى الاسلامي : خلال زیارتي الاخیرة الی لبنان أكدت لمسؤولي الحكومة اللبنانية أن إيران ستدعم أی اتفاق یواقف عليه لبنان بشعبه وحکومته ومقاومته.

انتهی**2054 / ح ع **