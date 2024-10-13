بقائي: محادثات عراقجي مع كبار المسؤولين العراقيين كانت مؤثرة جدا

وقال بقائي في صفحته على منصة إكس مساء الأحد: "هذا المساء، أجرى وزير الخارجية الدكتور عراقجي محادثات مؤثرة جدا مع كبار المسؤولين العراقيين حول الوضع الأمني ​​الحساس في المنطقة."

وتابع: "إيران والعراق عازمان على تعزيز الجهود المشتركة، بالتعاون مع الدول الأخرى في المنطقة والأطراف الأخرى ذات الصلة، لحماية السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضاف بقائي: "إن استمرار عدوان وجرائم الكيان الصهيوني سيقود المنطقة إلى صراع خطير ويجب وقفه".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير عراقجي سيقوم بزيارة إلى سلطنة عمان في اطار المشاورات مع دول المنطقة.

وصرح بقائي إن محادثات وزير الخارجية مع كبار المسؤولين العمانيين ستتمحور حول استعراض التطورات في المنطقة والتشاور لوقف جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني.

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