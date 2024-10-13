١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85626898
T T
٠ Persons

بقائي: محادثات عراقجي مع كبار المسؤولين العراقيين كانت مؤثرة جدا

١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٥ ص
رمز الخبر: 85626898
بقائي: محادثات عراقجي مع كبار المسؤولين العراقيين كانت مؤثرة جدا

طهران / 14 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، المحادثات بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي وكبار المسؤولين العراقيين في بغداد الاحد حول الوضع الأمني الحساس في المنطقة بأنها كانت مؤثرة جدا.

وقال بقائي في صفحته على منصة إكس مساء الأحد: "هذا المساء، أجرى وزير الخارجية الدكتور عراقجي محادثات مؤثرة جدا مع كبار المسؤولين العراقيين حول الوضع الأمني ​​الحساس في المنطقة."

وتابع: "إيران والعراق عازمان على تعزيز الجهود المشتركة، بالتعاون مع الدول الأخرى في المنطقة والأطراف الأخرى ذات الصلة، لحماية السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضاف بقائي: "إن استمرار عدوان وجرائم الكيان الصهيوني سيقود المنطقة إلى صراع خطير ويجب وقفه".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير عراقجي سيقوم بزيارة إلى سلطنة عمان في اطار المشاورات مع دول المنطقة.

وصرح بقائي إن محادثات وزير الخارجية مع كبار المسؤولين العمانيين ستتمحور حول استعراض التطورات في المنطقة والتشاور لوقف جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .