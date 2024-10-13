قائد القوة الجوفضائية: سنرد على أي خطأ للعدو بضربة قاسية وباعثة على الندم

جاء ذلك في بيان للعميد حاجي زادة أعرب فيه عن خالص شكره للمسؤولين والشعب الإيراني على الرسائل الطيبة التي تلقاها بعد تقلده وسام الفتح من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وجاء في البيان: لا شك أن "عملية الوعد الصادق 2" المظفرة التي نفذت بهدف انزال الحد الأدنى من العقاب بالكيان الصهيوني الشرير والمجرم باستشهاد ضيفنا العزيز في وطننا "الدكتور إسماعيل هنية" و"سيد المقاومة السيد حسن نصر الله" وعدد كبير من المظلومين في غزة ولبنان، جاءت بقرار موحد لمسؤولي الدولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، والدعم اللامحدود من قبل رئيس الجمهورية وموافقة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي).

وأكد العميد حاجي زاده أن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الى جانب سائر القوات المسلحة الإيرانية، على أهبة الاستعداد واليقظة، وفي حال حدوث أي خطأ من قبل اعداء الوطن سيتلقى جسد العدو المهترئ ضربة قاسية وباعثة على الندم.

انتهى ** 2342