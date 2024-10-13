الرئيس العراقي: نرفض أن تكون أراضينا منطلقا للعدوان على دول الجوار

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، والسفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة".

وأكد رئيس الجمهورية العراقية على "أهمية العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية مواصلة العمل على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات استنادا الى الروابط التاريخية والاجتماعية والدينية التي تجمع البلدين الجارين، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ويعزز أمن واستقرار المنطقة".

وشدد "على ضرورة العمل الفوري لإنهاء اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان ووقف استهداف المدنيين، والعمل على إنهاء الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع محاولات توسيع الصراع في المنطقة"، موضحا ، أن "استمرار الحرب في غزة ولبنان يهدد الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم".

وأشار الى "ضرورة التهدئة والحرص على حل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، وتجنيب المنطقة خطر التصعيد"، لافتا إلى أن "العراق يرفض أن تكون أراضيه منطلقا للعدوان على دول الجوار، كما يرفض أي انتهاك أو عدوان يستهدف مدنه وقراه".

بدوره، استعرض وزير الخارجية الإيراني "رؤية ايران للأوضاع والتصعيد في المنطقة، وحرصها على استمرار السلم والأمن الدوليين"، مؤكدا أن "العدوان على لبنان وغزة يعد خرقا وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية".

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