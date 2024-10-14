آية الله مكارم شيرازي: حزب الله يستطيع أن يكرر تجربة الانتصار على "إسرائيل"

وخلال اجتماعه مع بعض أعضاء مجلس خبراء القيادة ، قال آية الله مكارم شيرازي: ان حزب الله يستطيع هزيمة إسرائيل مرة ثانية بنفس القدرات والقوى المخلصة ويكرر التجربة هناك مرة أخرى. ان ما أدى إلى النصر في الماضي يمكن أن يؤدي إلى النصر الآن ايضا.

وأضاف: ان وحدة وانسجام الشعب اللبناني مع المقاومة يبعدعنهم كل خطر.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ، حكومة وشعبا ، لا تتوانى عن القيام باي خطوة وستظل داعمة لشعب لبنان ومقاومته.

وأشار آية الله مكارم الشيرازي إلى دور ومكانة المرجعيات والعلماء والمفكرين في تعزيز جبهة المقاومة وقال: ان المتوقع منهم من خلال إعلان مواقفهم في الوقت المناسب وبشجاعة، بالإضافة إلى التعبير عن التعاطف، السعي لتقوية وايجاد الروح المعنوية والحوافز لدى قوى المقاومة وعدم ترك الساحة.

وأضاف: إسرائيل أظهرت أنها لا تلتزم بأي خط أحمر، والإعلان عن النية باغتيال آية الله السيستاني يظهر هذا الأمر.

واكد آية الله مكارم شيرازي: نحن بدورنا مستعدون لدعم جبهة المقاومة.

انتهى ** 2342