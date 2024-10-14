حزب الله: 38 عملية بين التحام وصليات صواريخ ومسيّرات

وتخللت العمليات التي نفّذها حزب الله أيضاً اشتباكات مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل في اتجاه بلدات حدودية، لتسفر عملياته عن إصابة ما يزيد على 110 جنود، بحسب ما أكدته منصة إعلامية إسرائيلية.

**صواريخ نوعية ومسيّرات انقضاضية على جنوبي حيفا

وأطلق مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان صليةً صاروخيةً نوعيةً على مركز التأهيل والصيانة "7200"، جنوبي حيفا المحتلة، مساء السبت.

ونفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء الأحد، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب تابع للواء "غولاني" في "بنيامينا"، جنوبي حيفا المحتلة، أدت إلى إيقاع العشرات من الإسرائيليين بين قتلى ومصابين، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية وخصوصاً ‏على النويري والبسطة في العاصمة اللبنانية بيروت وسائر المناطق.

وأكدت المقاومة أنّ هاتين العمليتين جاءتا في إطار سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، ورداً على ‏المجازر التي يرتكبها الاحتلال.

كذلك، جدّدت المقاومة تأكيدها أنّها ستبقى حاضرةً ‏وجاهزةً للدفاع عن لبنان وشعبه، وأنّها لن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع الاحتلال.

**اشتباكات عند الحدود

أما في عمليات أخرى في إطار التصدي لقوات الاحتلال التي تحاول التسلل إلى القرى الحدودية الجنوبية، فكمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لسرية من قوات الاحتلال، حاولت التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل (عند الـ7:30 مساءً، بتوقيت بيروت والقدس الشريف)، وذلك بعد رصد دقيق لها.

وأمطر المجاهدون القوة المتسللة بوابل من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة، بحيث دارت اشتباكات عنيفة من المسافة صفر، أوقع فيها حزب الله أفرادها بين قتيل ومصاب، لتنسحب القوة وسط صراخ الجنود وعويلهم.

وخاض مجاهدو حزب الله أيضاً اشتباكات عنيفةً بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية مع قوات الاحتلال في الحارة الغربية لبلدة عيتا الشعب، بعدما هاجمت مجموعة منهم القوة، عند الـ4:45 من بعد الظهر.

انتهى ** 2342