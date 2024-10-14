فتيات ايران في مركز الوصافة للكوميتيه في بطولة العالم للكاراتيه

وفي ختام منافسات الدورة الـ 13 لبطولة العالم للكاراتيه التي جرت في فينيسيا بايطاليا بمشاركة 1997 لاعبا ولاعبة من 113 دولة، حل فريق فتيات ايران لفئة الامل في مركز الوصافة للكوميتيه بحصده ميدالية ذهبية واخرى برونزية.

فازت فاطمة الزهراء سعيد آبادي بالميدالية الذهبية، وحصلت يلدا نقي بيرانوند على الميدالية البرونزية.

وتوجت مصر ببطولة للكوميتيه في بطولة العالم للكاراتيه لفئه الامل بحصدها ذهبية واحدة واخرى فضية فيما حلت اليابان وفرنسا والسويد في المركز الثالث بصورة مشتركة بذهبية واحدة لكل منها.

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