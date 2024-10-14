19 شهيدا بمجزرة إسرائيلية جديدة شمال النصيرات

وأفادت مصادر طبية بأن 19 شهيداً ارتقوا وأصيب عدد من المواطنين المدنيين، بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة المفتي شمال النصيرات.

وفي وقت سابق من مساء الاحد، أعلن مستشفى العودة، وصول شهداء وجرحى، جراء قصف الاحتلال مدرسة المفتي التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وبيّنت مصادر طبية أن 5 شهداء وصلوا مستشفى شهداء الأقصى و13 شهيدًا نُقلوا إلى مشفى العودة.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للاعلام بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف مدرسة في منطقة المفتي شمال النصيرات. منوهًا إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال مدرسة المفتي للنازحين.

وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على محيط نادي جباليا النزلة الرياضي شمالي القطاع، بينما أطلقت طائرات الـ “كواد كابتر” المسيرة النار في محيط مفترق الصاروخ بشارع الجلاء.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية، سلسلة غارات جوية مستهدفة المناطق الشمالية الشرقية لقطاع غزة، تزامنًا مع نسف قوات الاحتلال لمباني سكنية شمالي النصيرات، وقصف الزوارق الحربية لشاطئ بحر النصيرات.

ومساء الاحد، استشهد 5 أطفال، وأصيب آخرون، في مجزرة إسرائيلية جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، عقب قصف مجموعة مواطنين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون، ظهر الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفالوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وخلال عام من الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رصد المكتب الإعلامي الحكومي قصف الاحتلال 187 مركزاً للإيواء والنزوح، استشهد بداخلها أكثر من 1060 شهيداً.

ولليوم الـ 9 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه الواسع على مخيم جباليا وشمال القطاع المحاصر، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 300 شهيد، ومئات الإصابات.

فيما تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من انتشال 75 شهيدًا منهم من الطرقات ومن تحت ركام منازلهم، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي.

ويعاني شمال القطاع أوضاعًا صعبة، في ظل نقص المياه الصالحة للشرب والأدوية والمواد الغذائية، ومنع إدخال المساعدات، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات التجريف والنسف في المنطقة، مما فاقم الأزمة الإنسانية.

وتواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، لليوم الـ 373 تواليًا، وسط اشتداد القصف وارتكاب المجازر ونسف المباني وارتقاء مئات الشهداء في جرائم حرب أمام مرأى العالم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفًا و227 شهيدا، بالإضافة لـ 98 ألفًا و464 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفقا لبيان وزارة الصحة ظهر الأحد.

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