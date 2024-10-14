المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفا في غور الأردن وآخرين في حيفا

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم، قد أعلنت قبل ذلك، استهدافها بالمسّيرات هدفين حيويين في حيفا.

كما هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، يوم أمس الأحد، مرتين، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.

ونشرت مشاهد من إطلاق لطيران مسيّر في اتجاه هدف عسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بياناتها، أكدت المقاومة استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة، استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرة لفلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وكانت المقاومة قد هاجمت أيضا، يوم السبت الماضي، هدفا حيويا في الجولان السوري المحتل، عبر الطيران المسير أيضا.

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