١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٣٤ ص
رمز الخبر: 85627039
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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الصحة في لبنان: 14 شهيدا و63 جريحا إثر قصف الاحتلال على لبنان

١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٣٤ ص
رمز الخبر: 85627039
الصحة في لبنان: 14 شهيدا و63 جريحا إثر قصف الاحتلال على لبنان

طهران /14 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي استهدف جنوب لبنان، إلى 14 شهيدا و63 جريحا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: "جنوب لبنان:51 شهيدا و 174 مصابا.

وأضافت: إن العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان حتى يوم الأحد، بلغ 2306 شهداء و10698 مصابا.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات وتقديم المساعدات الضرورية للمصابين والنازحين.

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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