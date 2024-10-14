الصحة في لبنان: 14 شهيدا و63 جريحا إثر قصف الاحتلال على لبنان

وقالت الوزارة في بيان لها، إن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: "جنوب لبنان:51 شهيدا و 174 مصابا.

وأضافت: إن العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان حتى يوم الأحد، بلغ 2306 شهداء و10698 مصابا.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات وتقديم المساعدات الضرورية للمصابين والنازحين.

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

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