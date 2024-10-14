الفنان والملحن الايراني القدير "امين الله رشيدي" في ذمة الله

وضمن تأكيدها خبر الوفاة، اعلنت ابنة الفنان الراحل " افسانه رشيدي" أنه بناء على القرارات المتخذة سيتم التبرع بجثمان والدها الفنان والملحن الإيراني القدير الى جامعة العلوم الطبية لإجراء الابحاث العلمية عليه،ولذلك لن يكون هناك مراسم تشييع له.

ولد الملحن أمين الله رشيدي في 24 نيسان/ابريل 1925 في بلدة رواند بمدينة كاشان، وتعرف على الموسيقى الإيرانية من خلال الاستماع الى أسطوانات الجرامافون الموسيقية وأعمال فناني الاربعينات.

بدأ التلحين والغناء في إذاعة إيران منذ عام 1948 وظل نشطا في هذا المجال بشكل مستمر حتى اوائل عام 1966، وقام بتأليف أكثر من 120 أغنية خلال هذه الفترة.

ومن بين اعماله الشهيرة: جان جهان (النفس والحياة) ،أفسانه (اسطورة)،كل أفشان (الزهور) ،جلوه عشق(مظهر الحب) واشك سبيده (دموع سبيده).

وكان الراحل الرشيدي أيضا من أوائل المطربين الإيرانيين الذين عرفوا الخط الموسيقي العالمي(نت).

هذا وتعرب بدورها وكالة الانباء الايرانية (ارنا) عن تعازيها لاهل الفن والموسيقى في ايران بوفاة هذا الفنان القدير.

انتهى**ر.م