عراقجي:تنشط الدبلوماسية في الميدان لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني

وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام،كتب عراقجي انه وفي الوجهة الاولى من جولته الاقليمية الثالثة التقى في العراق الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني و نظيره العراقي فؤاد حسين، وتباحث معهم في اخر مستجدات المنطقة.

واضاف انه في هذه اللقاء تم تقييم الجولتين الاقليميتين السابقتين ،وتم استعراض الأوضاع الخاصة والخطيرة التي تعيشها المنطقة بسبب المغامرة العسكرية وجرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني في عدوانه على لبنان والإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان بحق اهل غزة.

واشار عراقجي الى انه أوضح النهج المسؤول الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه أمن واستقرار المنطقة، مضيفا انه لمنع تفاقم الوضع الأمني ​​في غرب آسيا فمن الضروري إيقاف آلة الحرب التابعة للكيان الصهيوني فورا.

كما صرح وزير الخارجية الايرانية انه اكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العراقي على ضرورة التوصل إلى تفاهم مشترك بين دول المنطقة والعالم حول ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب الصهيونية.

وايضا رأى عراقجي ان الدبلوماسية تنشط في الميدان بهدف حشد قدرات جميع دول المنطقة والمنظمات الدولية للتعامل مع التهديدات الخطيرة التي يشكلها الكيان الصهيوني على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.

هذا وكان وزير الخارجية الايراني قد قام في الأيام القليلة الماضية بجولة اقليمية شملت لبنان ،سورية ،السعودية ،قطر والعراق، حاملا رسالة واضحة للمنطقة والعالم من خلال المشاورات الدبلوماسية التي اجراها مع مسؤولي هذه البلدان حول مسألة وقف جرائم الكيان الصهيوني، ومعلنا استعداد ايران لكل سيناريوهات الحرب و السلام.

انتهى**ر.م