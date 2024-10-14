الوفد البرلماني الإيراني في جنيف يسعى للتوصل الى قرار لوقف إطلاق النار في غزة

وفي كلمة القاها اليوم أمام الاجتماع البرلماني الآسيوي (APA) الذي ينعقد على هامش الدورة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف،صرح رئيس الوفد الايراني في الاتحاد البرلماني الدولي بأن الأبرياء والمضطهدین، بمن فيهم النساء والأطفال،يتعرضون اليوم للقصف من قبل قوات الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان.

واضاف عضو مجلس الشورى الاسلامي انه على الرغم من تقاعس مجلس الأمن، فقد أصدرت الأمم المتحدة قرارا يدين جرائم الصهاينة، الا أن الاتحاد البرلماني الدولي لم يتمكن من التوصل إلى قرار واحد في اجتماعاته السابقة في أنغولا وجنيف، لذا لا بد لنا اليوم من التوصل إلى نتيجة واحدة في هذا الاجتماع.

كما قدم تقريرا عن زيارته الى بيروت التي زارها قبل مغادرته الى جنيف لمشاركته في االاجتماع البرلماني الآسيوي (APA)، بحيث عرض فيه نقاط مهمة وتضمن رسالة دعم من إيران لمساعدة حركة المقاومة، بالاضافة الى ذلك اعرب عن واقع المنطقة حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب في نهاية الاجتماع بشأن حل القضية الفلسطينية.

وذكّر بأن ايران قدمت اقتراح تعيين ممثلين لتشكيل لجنة طوارئ تتعلق بفلسطين ولبنان ، وكان ما خلص إليه الأمين العام للاتحاد البرلماني الآسيوي (APA) هو ضرورة تشكيل لجنة فلسطينية للمساعدة في هذه القضية.

واشار متكي الى ان ايران ومن خلال المحادثات التي تجريها تسعى لإعداد والتوصل الى الموافقة على قرار شامل يركز على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحاب قوات الكيان الاسرائيلي المعتدية من غزة.

وتسلط الدورة الـ 149 العادية التي انطلقت امس الأحد في جنيف بحضور رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف وغيره من رؤساء البرلمانات العالمية والتي تستمر لغاية 17 تشرين الاول/ أكتوبر الجاري، الضوء على موضوع استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلاما واستدامة.

وتأسس الاتحاد البرلماني الدولي ( IPU) التابع للأمم المتحدة عام 1889 وهدفه الرئيسي هو تعزيز السلام والتعاون بين الدول من خلال الحوار بين برلمانات العالم، ويعقد قمتين رئيسيتين كل عام حيث يتبادل الرؤساء والممثلون الآخرون لبرلمانات العالم الآراء ويوافقون على القرارات.

انتهى**ر.م