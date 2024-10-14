١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٧ م
رمز الخبر: 85627402
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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رضائي: أيام صعبة تنتظر الصهاينة

١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٧ م
رمز الخبر: 85627402
رضائي: أيام صعبة تنتظر الصهاينة

طهران / 14 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محسن رضائي"، إنه بدأت ماکنة الحرب التابعة لحزب الله، والأيام الصعبة تنتظر الصهاينة.

وكتب رضائي في تغريدة له على صفحته للتواصل الاجتماعي على منصة "إيكس"، بعد مواجهة موجة من الاغتيالات، أعاد حزب الله بناء تنظيمه.

وأضاف: الآن بدأت ماكنة الحرب التابعة لحزب الله، والأيام الصعبة تنتظر الصهاينة.

يذكر أنه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها 38 عملية، أمس الأحد، شملت استهداف مركز التأهيل والصيانة "7200" ومعسكر تدريب تابع للواء "غولاني"، في جنوبي حيفا، وتجمعات الاحتلال في مواقع عسكرية ومستوطنات في شمالي فلسطين المحتلة وعند الحدود.

وتخللت العمليات التي نفذها حزب الله أيضا اشتباكات مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل في اتجاه بلدات حدودية، لتسفر عملياته عن إصابة ما يزيد على 110 جنود، بحسب ما أكدته منصة إعلامية إسرائيلية.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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