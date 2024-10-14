رضائي: أيام صعبة تنتظر الصهاينة

وكتب رضائي في تغريدة له على صفحته للتواصل الاجتماعي على منصة "إيكس"، بعد مواجهة موجة من الاغتيالات، أعاد حزب الله بناء تنظيمه.

وأضاف: الآن بدأت ماكنة الحرب التابعة لحزب الله، والأيام الصعبة تنتظر الصهاينة.

يذكر أنه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها 38 عملية، أمس الأحد، شملت استهداف مركز التأهيل والصيانة "7200" ومعسكر تدريب تابع للواء "غولاني"، في جنوبي حيفا، وتجمعات الاحتلال في مواقع عسكرية ومستوطنات في شمالي فلسطين المحتلة وعند الحدود.

وتخللت العمليات التي نفذها حزب الله أيضا اشتباكات مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل في اتجاه بلدات حدودية، لتسفر عملياته عن إصابة ما يزيد على 110 جنود، بحسب ما أكدته منصة إعلامية إسرائيلية.

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