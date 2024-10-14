سلطنة عُمان وايران تطالبان بالوقف الفوري للإبادة الجماعية الصهيونية في غزة ولبنان

وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي اكس، أشار المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي هامانه الى زيارة وزير الخارجية الايراني " عباس عراقجي" لسلطنة عُمان والمحادثات التي جرت بينه و نظيره العُماني "بدر بن حمد آل البوسعيدي" حول مستجدات المنطقة .

ووصف بقايي هذا اللقاء بالمفيد والبنّاء للغاية حيث تم تبادل الاراء ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع المقلق في المنطقة.

واضاف ان الطرفين طالبا بالوقف الفوري للإبادة الجماعية والعدوان الذي يمارسه الكيان الصهيوني في غزة ولبنان كما تم التأكيد من كلا الطرفين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لايصال المساعدات الإنسانية الدولية للاجئين.

هذا وكان وزير الخارجية الايراني قد قام في الأيام القليلة الماضية بجولة اقليمية شملت لبنان،سورية، السعودية ،قطر والعراق، حاملا رسالة واضحة للمنطقة والعالم من خلال المشاورات الدبلوماسية التي اجراها مع مسؤولي هذه البلدان حول مسألة وقف جرائم الكيان الصهيوني، ومعلنا استعداد ايران لكل سيناريوهات الحرب والسلام.

وصباح اليوم الاثنين لدى وصوله الى مسقط، التقى عراقجي وزير خارجية سلطنة عمان"بدر بن حمد آل البوسعيدي" ضمن جولاته ومحادثاته الإقليمية.

انتهى**ر.م