الدعم الايراني لفلسطين يتجسد بقوة في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

وعقب اختتام بطولة آسيا لتنس الطاولة، عقد لقاء في كازاخستان بحضور رئيسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة "بيترا سورلينغ"، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة "خليل المهندي" وأعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة.

وفي هذا اللقاء، أعلن رئيس الاتحاد الايراني لكرة الطاولة "مهرداد علي قارداشي" دعم ایران بقوة الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة.

وضمن ادانته الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب،اكد رئيس الاتحاد الايراني لكرة الطاولة على ضرورة سحب عضوية الكيان الزائف من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.

وخلال لقائه رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، اكد قارداشي دعم إيران الكامل للرياضيين الفلسطينيين المضطهدين وضرورة اتخاذ اجراءات بناءة من قبل الاتحاد الدولي تجاه الكيان الصهيوني الغاشم.

كما التقى قارداشي رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة "رضوان الشريف" بحيث تطرق الجانبان الى علاقة الأخوة بين إيران وفلسطين في كافة المجالات وخاصة الرياضية.

انتهى**ر.م