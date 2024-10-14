عراقجي يجري مباحثات مع وزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان

وتباحث وزير الخارجية الايراني، في هذا اللقاء، حول جرائم الابادة الجماعية والعدوان الصهيوني المتواصل بغزة ولبنان؛ مؤكدا انها السبب الرئيسي للفوضى وانعدام الامن في المنطقة.

وف ظل التطورات داخل غزة ولبنان، اعتبر عراقجي والنعماني، أن ظروفا خطيرة تسود المنطقة حاليا، واكدا على ضرورة تكثيف الجهود للحؤول دون فرض الحروب والفوضى على المنطقة.

كما نوه الوزيران الايراني والعماني الى ان جرائم الابادة الجماعية والاعتداءات الصهيونية المستمرة بغزة ولبنان، هي السبب الرئيسي لانعدام الامن والاستقرار داخل المنطقة، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عاجلة من اجل وقف جرائم وعدوان الصهاينة.

ولفت الجانبان الى ضرورة التعاون بين الدول الاقليمية من اجل وضع حد للفوضى والحفاظ على السلام في منطقة غرب اسيا وايضا ارسال مساعدات اغاثية الى النازحين.

انتهى ** ح ع