١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85627817
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رئيس البرلمان الايراني يلتقي نظيريه العراقي والتركي في جنيف

١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ م
رمز الخبر: 85627817
رئيس البرلمان الايراني يلتقي نظيريه العراقي والتركي في جنيف

طهران / 14 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا- التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، في جنيف اليوم الاثنين، كلا من رئيس مجلس النواب العراقي، ورئيس البرلمان التركي.

وافادت ارنا، ان هذين اللقائين عقدا اليوم الاثنين على هامش اجتماعات الدورة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، المقام في مدينة جنيف السويسرية منذ امس الاحد ويستمر حتى الخميس القادم.

وتسلط الدورة الـ 149 العادية للاتحاد البرلماني الدولي، الضوء على موضوع استخدام العلوم والتكنولوجيا والابداع من أجل مستقبل أكثر سلاما واستدامة.

وتأسس الاتحاد البرلماني الدولي ( IPU) التابع للأمم المتحدة عام 1889 م، وهدفه الرئيسي هو تعزيز السلام والتعاون بين الدول من خلال الحوار بين برلمانات العالم، ويعقد قمتين رئيسيتين كل عام حيث يتبادل الرؤساء والممثلون الآخرون لبرلمانات العالم الآراء ويوافقون على القرارات.

انتهى ** ح ع 

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