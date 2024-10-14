رئيس البرلمان الايراني يلتقي نظيريه العراقي والتركي في جنيف

وافادت ارنا، ان هذين اللقائين عقدا اليوم الاثنين على هامش اجتماعات الدورة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، المقام في مدينة جنيف السويسرية منذ امس الاحد ويستمر حتى الخميس القادم.

وتسلط الدورة الـ 149 العادية للاتحاد البرلماني الدولي، الضوء على موضوع استخدام العلوم والتكنولوجيا والابداع من أجل مستقبل أكثر سلاما واستدامة.

وتأسس الاتحاد البرلماني الدولي ( IPU) التابع للأمم المتحدة عام 1889 م، وهدفه الرئيسي هو تعزيز السلام والتعاون بين الدول من خلال الحوار بين برلمانات العالم، ويعقد قمتين رئيسيتين كل عام حيث يتبادل الرؤساء والممثلون الآخرون لبرلمانات العالم الآراء ويوافقون على القرارات.

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