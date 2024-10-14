وزيرا خارجية ايران والصين يتباحثان حول تطورات المنطقة

وافادت ارنا، ان وزير خارجية الصين "وانغ يي"، اتصل هاتفيا اليوم الاثنين بالسفارة الايرانية في مسقط، وتباحث مع نظيره الايراني عراقجي حول اخر التطورات في منطقة غرب اسيا.

واشار الوزير الصيني في هذا الاتصال، الى العلاقات التي وصفها "مهمة وستراتيجية" بين بكين وطهران، واكد على ضرورة تكثيف الجهود والمبادرات الدبلوماسية بين الاطراف الاقليمية والدولية بهدف منع التصعيد والفلتان الامني في منطقة غرب اسيا.

في المقابل، رحّب وزير الخارجية الايراني بجهود الحكومة الصينية الهادفة الى وقف النار وجرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان فورا؛ كما وصف تقاعس مجلس الامن الدولي قبال المواقف المخربة للولايات المتحدة، انه كارثة.

ونوه الجانبان في هذا الاتصال ايضا، بالاواصر الثنائية واللقاء الذي جمع الرئيسين الايراني والصيني على هامش اجتماع قمة بريكس في مدينة قازان الروسية.

انتهى ** ح ع