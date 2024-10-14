غريب ابادي : يجب علينا جميعا السعي لتفعيل وقف النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى لبنان وغزة

وافادت ارنا، ان غريب ابادي الذي يزور جنيف للمشاركة في اجتماع الـدورة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، عقد اليوم الاثنين لقاء مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر السيدة "ميريانا سبولياريك".

وفيما اشار الى اهمية مهام ونشاطات الصليب الاحمر الدولي، وقدم العزاء الى رئيسة اللجنة بمقتل عدد من كوادرها اثر الهجمات الصهيونية، اعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني، انه بسبب فلتان الكيان الصهيوني من العقاب لقاء جرائمه بغزة، اتسع نطاق هذه الجرائم ليصل الى لبنان اليوم.

واضاف : لقد نزح أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مدني محليا أو لجأوا إلى سوريا ودول أخرى، وفي الوقت نفسه حذر الكيان الإسرائيلي السلطات اللبنانية من انه سيهاجم اجهزة وعمال الإغاثة الذين يعتزمون مساعدة ضحايا الحرب، وقد استهدف عددًا من عمال الإغاثة الدوليين في هذا الخصوص.

كما اشار الى استهداف المستشفى الميداني التابع للهلال الاحمر الايراني في سوريا وحرق المعدات والاجهزة ومخازن الادوية فيها، واصفا هذا العمل بانه جريمة حرب اقدم عليها الكيان الصهيوني الذي لا يلتزم باي من معايير حقوق الانسان الدولية.

وطالب مساعد وزير الخارجية "اللجنة الدولية للصليب الاحمر" ان تدين هذه الجرائم بشكل واضح وحازم.

وتطرق غريب ابادي إلى ضغوط الكيان الصهيوني على الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية التابعة لهذه المنظمة الاممية مثل الأونروا وتهديده باطلاق صفة الإرهابي عليها، مصرحا : ان عدم التصدي لهذه الاجراءات من جانب الكيان الصهيوني، اذن ليس هناك ما يضمن استثناء الصليب الأحمر الدولي من تلك الضغوط.

الى ذلك، وصفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع في غزة ولبنان بأنه يستحق الاهتمام الدولي، وقدمت شرحا لجهود هذه اللجنة في سياق مساعدة الأهالي بلبنان وغزة، كما طالبت زيادة وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية اليهم.

انتهى ** ح ع