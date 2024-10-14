اعتقال عناصر خليتين إرهابيتين في جنوب شرق ايران

وجاء في البيان الصادر اليوم الاثنين: مع الرصد الاستخباري المستمر وسلسلة من العمليات الهجومية من قبل رجال الامن في المديرية العامة للامن في سيستان وبلوشستان وبدعم فعال من قيادة قوى الامن الداخلي في المحافظة، تم تحديد خليتين ارهابتين تابعتين لزمرة جيش الظلم في مدينتي راسك وسرباز والقاء القبض على جميع عناصرهما.

واضاف البيان: بناء على المعلومات السابقة والاعترافات الصريحة للمعتقلين ، فإنهم كانوا يعتزمون تنفيذ أعمال إرهابية وإثارة حالة من الفوضى الأمنية في المحافظة باستخدام أسلحة حربية وعبوات ناسفة، ولكن بفضل الله تعالى تم اعتقالهم قبل قيامهم باي عملية مناهضة للامن وجرى الكشف عن مخبأ أسلحتهم ومعداتهم المتفجرة وضبطها بمساعدة أهالي المحافظة الشرفاء.

ووجهت المديرية العامة للامن في محافظة سيستان وبلوشستان جزيل الشكر للمواطنين لتعاونهم في الكشف عن مخططات الارهابيين ودعت للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة وإرهابية.

انتهى ** 2342