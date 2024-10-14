وزير الطاقة الايراني: ترانزيت الكهرباء سيزداد مع دول الجوار

واشار علي آبادي إلى أوجه التشابه التاريخية الكثيرة بين البلدين إيران وجمهورية أذربيجان وقال: لدينا العديد من الخطط على جدول الأعمال لمواصلة وتعزيز التعاون بين البلدين .

ولفت إلى التعاون بين إيران وجمهورية أذربيجان فيما يتعلق بسد "خداآفرين"، وأضاف: هذا السد تم بناؤه من قبل الجانبين.

وقال وزير الطاقة: لدينا قيد التنفيذ خطة تفصيلية لسدي "قيز قلعة سي" و"أردوباد" ، وتقرر في الاتفاقية تسريع عملية تنفيذ هذه المشاريع.

وأضاف علي آبادي: الربط الكهربائي بين إيران وجمهورية أذربيجان قائم بالفعل ومن المؤمل أن يزداد بحلول صيف العام المقبل، وتم اقتراح إجراء مفاوضات بهذا الصدد بين روسيا وأذربيجان وإيران والإمارات والسعودية.

وقال: جرت بالفعل مفاوضات مع روسيا وتقرر متابعة هذا الموضوع في الاجتماع القادم. إن إنشاء هذا الخط الكهربائي سيكون مفيداً جداً للجانبين اقتصادياً. وجرت المفاوضات في المجالات التخصصية والفنية.

من جانبه صرح نائب رئيس الوزراء ورئيس الجانب الاذربيجاني في لجنة التعاون الاقتصادي المشترك أن العلاقات بين البلدين، إيران وجمهورية أذربيجان، واسعة جدًا واضاف: هناك تعاون كبير بين الجانبين في مجالات المياه والكهرباء. ومن بين أمور أخرى، يمكننا أن نذكر مشروعي خداآفرين وقيز قلعة سي.

وأشار شاهين مصطفى اوف إلى تبادل وجهات النظر الذي تم في اللقاء المشترك مع وزير الطاقة الايراني لتطوير التعاون في مجال الطاقة وأضاف: كما نشهد تأسيس تعاون بين البلدين إيران وأذربيجان فيما يتعلق ببناء محطات توليد الطاقة.

ولفت إلى أنه تم ارساء تعاون جيد للغاية بين إيران وجمهورية أذربيجان في مجال المياه وضاف: تم تبادل وجهات النظر حول تنفيذ اتفاقية مارازاد وأردوباد التي تم توقيعها عام 2014، وتقرر أن تتم هذه المهمة بسرعة أكبر.

وأضاف: تم إنشاء الربط الكهربائي بين إيران وجمهورية أذربيجان في خمس نقاط وجرى الاتفاق على بحث التعاون في هذا الصدد. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن مزامنة كهرباء الدول الثلاث إيران وجمهورية أذربيجان وروسيا، وتم تعيين شركة إيرانية لإجراء تقييم فني واقتصادي لهذا الأمر.

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