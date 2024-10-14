متحدث الخارجية الايرانية: مجزرة مخيم جباليا جريمة حرب

وكتب إسماعيل بقائي على منصة X الاجتماعية مساء الاثنين: الجريمة الجديدة التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الاثنين، والتي استهدفت الافراد الجياع الأبرياء الذين كانوا يقفون في طوابير للحصول على الطعام في مخيم جباليا هو دليل آخر على همجية هذا الكيان.

وأضاف: إن هذه المجزرة هي بالتأكيد جريمة حرب، لكنها جريمة تدخل في إطار الإبادة الجماعية المستمرة منذ 12 شهرًا في غزة.

واكد انه يجب محاسبة حماة وداعمي كيان الاحتلال، الذين ضمنوا إفلاته من العقاب، باعتبارهم شركاء ومتواطئين معه.

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