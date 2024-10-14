١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85628040
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متحدث الخارجية الايرانية: مجزرة مخيم جباليا جريمة حرب

١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٦ م
رمز الخبر: 85628040
متحدث الخارجية الايرانية: مجزرة مخيم جباليا جريمة حرب

طهران / 14 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مخيم جباليا اليوم الاثنين جريمة حرب.

وكتب إسماعيل بقائي على منصة X الاجتماعية مساء الاثنين: الجريمة الجديدة التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الاثنين، والتي استهدفت الافراد الجياع الأبرياء الذين كانوا يقفون في طوابير للحصول على الطعام في مخيم جباليا هو دليل آخر على همجية هذا الكيان.

وأضاف: إن هذه المجزرة هي بالتأكيد جريمة حرب، لكنها جريمة تدخل في إطار الإبادة الجماعية المستمرة منذ 12 شهرًا في غزة.

واكد انه يجب محاسبة حماة وداعمي كيان الاحتلال، الذين ضمنوا إفلاته من العقاب، باعتبارهم شركاء ومتواطئين معه.

انتهى ** 2342

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