عراقجي: اكدنا على تطوير العلاقات الثنائية خلال الزيارة الى سلطنة عمان

وكتب عباس عراقجي على صفحته على الانستغرام مساء الاثنين في تقرير عن لقاءات مسقط: الليلة الماضية، استكمالا للجولة الثالثة من الزيارات إلى دول المنطقة، غادرت إلى مسقط من بغداد وأجريت مناقشات مفيدة ومفصلة مع سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني وبدر البوسعيدي وزير الخارجية.

وأضاف: في هذه اللقاءات، ومع إعرابنا عن ارتياحنا لمتانة واستقرار العلاقات الودية طويلة الأمد بين ايران وسلطنة عمان، فقد أكدنا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها أكثر من أي وقت مضى.

وقال عراقجي: علاوة على ذلك، ومن خلال البحث في آخر التطورات في المنطقة، وخاصة الظروف الخطيرة الناجمة عن جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، تم التأكيد على ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف الإبادة الجماعية والعدوان العسكري للصهاينة.

وأضاف: كما استقبلت خلال هذه الزيارة محمد عبد السلام المتحدث الرسمي ورئيس فريق التفاوض التابع لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، وناقشنا آخر الأوضاع في هذا البلد.

وتابع وزير الخارجية: نخطط لمواصلة المشاورات في عواصم لدول اخرى في المنطقة. وستستمر هذه الرحلات والتحركات الدبلوماسية المكثفة حتى تحقيق نتائج إيجابية لصالح السلام والاستقرار والهدوء في جميع أنحاء المنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قام خلال الايام الاخيرة بجولتين الاولى الى لبنان وسوريا والثانية الى السعودية وقطر والثالثة الى العراق وسلطنة عمان لاجراء مشاورات دبلوماسية حول مسألة وقف جرائم الكيان الصهيوني.

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