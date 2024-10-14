تشييع حاشد لجثمان اللواء الشهيد عباس نيلفروشان في كربلاء والنجف

وكان جثمان الشهيد نيلفروشان قد وصل الى بغداد يوم امس الاثنين، من بيروت ، ومن ثم تم نقله الى كربلاء المقدسة وتطوافه في مرقد سيد الشهداء الامام الحسين (ع) ومرقد أبي الفضل العباس (ع) بمشاركة جماهيرية حاشدة من قبل مختلف شرائح الشعب العراقي خاصة الشباب وممثلي القوى السياسية العراقية وفصائل المقاومة الاسلامية العراقية والحشد الشعبي.

ورفع المشاركون رايات حزب الله والحشد الشعبي وصور الشهيد السيد حسن نصرالله، واطلق المشيعيون شعارات منها "كلا، كلا امريكا" و"كلا، كلا اسرائيل" و"امريكا العدو الاكبر" مؤكدين علی التمسك بالمقاومة والاستمرار علی نهج الشهداء حتی تحرير القدس وفاءاً لدم الشهداء.

وكان في مقدمة المشيعين محافظ كربلاء نصيف الخطابي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي وعائلة الشهيد نيلفروشان.

وأقيمت الصلاة على جثمان الشهيد نيلفروشان بامامة الشيخ عبدالمهدي الكربلائي وكيل آية الله السيد علي السيستاني في الصحن الحسيني.

وبعد ذلك تم نقل جثمان الشهيد نيلفروشان الى النجف الاشرف حيث جرت له مراسم تشييع جماهيرية كبيرة مماثلة واطلقت الجماهير المشيعة شعارات "الله الله اكبر ، اميركا الشيطان الاكبر" ومن ثم تم تطوافه في مرقد امير المؤمنين (ع).

واقيمت الصلاة على جثمان الشهيد نيلفروشان في صحن الامام علي (ع) من قبل الشيخ حسن الجواهري.

وسيتم نقل جثمان الشهيد نيلفروشان الى طهران ليتم من ثم تشييعه في مدينتي مشهد وقم المقدستين لمواراته الثرى بعدها في مسقط راسه اصفهان.

يذكر ان اللواء في الحرس الثوري الشهيد عباس نيلفروشان استشهد مع امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وعدد من مرافقيهما اثر العدوان الجوي الصهيوني الغاشم على ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة 27 ايلول/سبتمبر.

انتهى ** 2342